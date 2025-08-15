Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
24°
Сбт, 16
23°
Вск, 17
24°
ЦБ USD 80.02 0.25 16/08
ЦБ EUR 93.71 0.65 16/08
Нал. USD 80.65 / 80.30 15/08 18:25
Нал. EUR 94.50 / 94.83 15/08 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 241
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 360
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 689
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 144
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 16-17 августа
Праздник меда, международный фестиваль гончаров, гастрономический фестиваль на рязанской ВДНХ и другие мероприятия в нашей афише.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Рыбном на территории Федерального научного центра пчеловодства состоится праздник меда «Медуница», посвященный первой откачке меда и предстоящему 95-летнему юбилею научного центра.

В Скопине завершится IX Международный фестиваль гончаров.

На рязанской ВДНХ пройдет гастрономический фестиваль «Хлеба и зрелищ», а в ЦПКиО —семейный фестиваль «Вместе».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».