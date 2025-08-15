Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 16-17 августа

Праздник меда, международный фестиваль гончаров, гастрономический фестиваль на рязанской ВДНХ и другие мероприятия в нашей афише.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Рыбном на территории Федерального научного центра пчеловодства состоится праздник меда «Медуница», посвященный первой откачке меда и предстоящему 95-летнему юбилею научного центра.

В Скопине завершится IX Международный фестиваль гончаров.

На рязанской ВДНХ пройдет гастрономический фестиваль «Хлеба и зрелищ», а в ЦПКиО —семейный фестиваль «Вместе».

