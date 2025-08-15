Госжилинспекция оштрафовала рязанскую УК за нарушения

Инспекция установила нарушения по управлению многоквартирным домом № 35 в скопинском микрорайоне Автозаводской. Выявлены повреждения ступеней, разрушение площадки крыльца и цементной стяжки входной группы крыльца второго подъезда, отсутствие керамической плитки на лестничной площадке первого этажа, нарушение целостности масляной и побелочной окраски стеновых панелей, сухие следы от ранее произошедших залитий.