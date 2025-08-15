20 рязанцев пострадали от укусов клещей за прошедшую неделю

Среди пациентов, обратившихся с проблемой, четверо детей. Отмечается, что региону не свойственен клещевой энцефалит, однако встречаются случаи болезни Лайма или клещевой боррелиоз. За 7 месяцев 2025 года в области зафиксировали 62 заражения болезнью Лайма, в том числе у шести детей в возрасте до 14 лет.