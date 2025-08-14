WhatsApp* прокомментировал блокировку звонков в России

WhatsApp* отреагировал на блокировку звонков в России. Об этом пишет НСН.

Компания заявила, что мессенджер конфиденциален и защищен сквозным шифрованием.

Также из сообщения следует, что приложение «противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение». WhatsApp* считает, что причина ограничения доступа к функциям мессенджера со стороны российских властей связана с этим фактом.

В компании пообещали сделать все возможное для безопасного и доступного общения для всех пользователей, в том числе и из РФ.

По данным приложения, в России насчитывается более 100 миллионов пользователей.

