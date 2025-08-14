Владимир Путин отметил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Владимира Путина отметил активные шаги администрации президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. Об этом он заявил на рабочем совещании с членами правительства перед саммитом на Аляске. Президент России также добавил, что намерен проинформировать участников совещания о ходе переговорного процесса, направленного на урегулирование ситуации на Украине, и отметил, что следующим этапом в диалоге с США может стать достижение договоренностей по контролю над стратегическими вооружениями.