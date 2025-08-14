В Рязанском районе начали ремонт дороги по программе местных инициатив

В селе Казарь Рязанского района продолжаются работы на улице Успенской. Рабочие благоустраивают грунтовую дорогу. Сначала уложат прочное щебеночное основание, затем утрамбуют покрытие асфальтовой крошкой. Проект реализуется в рамках региональной программы поддержки местных инициатив. Стоимость составляет почти 3,7 млн рублей. Средства выделены из регионального и местного бюджетов и при поддержке неравнодушных жителей. Ранее в этом году в Мурминском сельском поселении по той же программе привели в порядок придомовую территорию у дома № 18 на улице Верхне‑Садовой в Мурмине. В планах также строительство многофункциональной спортивной площадки в том же населенном пункте.

Фото: Пресс-служба администрации Рязанского района