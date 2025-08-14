В Рязанской области помогли онкобольному пенсионеру получить лекарство

72-летний житель села Лубянка Ухоловского района — отец двух участников СВО, страдающий заболеванием. В медучреждении ему выписали рецепт на жизненно важный препарат, но в аптеке его не было. По данному факту руководителю ГАУ РО «Рязань-Фармация» внесли представление. После вмешательства ведомства мужчину обеспечили медикаментами.