В Рязанской области помогли онкобольному пенсионеру получить лекарство
72-летний житель села Лубянка Ухоловского района — отец двух участников СВО, страдающий заболеванием. В медучреждении ему выписали рецепт на жизненно важный препарат, но в аптеке его не было. По данному факту руководителю ГАУ РО «Рязань-Фармация» внесли представление. После вмешательства ведомства мужчину обеспечили медикаментами.
В Рязанской области помогли онкобольному пенсионеру получить лекарство. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
72-летний житель села Лубянка Ухоловского района — отец двух участников СВО, страдающий заболеванием. В медучреждении ему выписали рецепт на жизненно важный препарат, но в аптеке его не было.
По данному факту руководителю ГАУ РО «Рязань-Фармация» внесли представление.
После вмешательства ведомства мужчину обеспечили медикаментами.