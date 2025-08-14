В Рязанской области наблюдали полярное сияние
«На территории Рязанской области можно наблюдать зеленую дугу полярного сияния в северной стороне горизонта», — написали в посте, опубликованном в 22:31 13 августа.
В Рязанской области наблюдали полярное сияние. Об этом сообщили в Telegram-канале «RZNASTRO | Раздаем космос».
Фото: Telegram-канал «RZNASTRO | Раздаем космос»