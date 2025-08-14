В Рязанской области изменится расписание некоторых пригородных поездов

Причина изменения расписания — ремонтные работы на участке Кораблино — Ряжск-1. Технологические «окна» назначены с 05:00 до 07:30, на период которых движение поездов на перегоне будет осуществляться в реверсивном режиме по первому пути. Из-за этого у ряда электричек, курсирующих между станциями Рязань-2 и Ряжск-1, изменится время отправления и прибытия. МЖД призвала пассажиров с пониманием отнестись к работам.