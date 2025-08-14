В Рязани поймали наркокурьера-закладчика

В Рязани задержали молодого человека за распространение наркотиков. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Злоумышленника поймали с поличным на окраине города. Во время досмотра у молодого человека нашли обмотанный скотчем пакет с самодельными контейнерами. Экспертиза установила, что в них было более 25 граммов «синтетики».

После полицейские обнаружили на улицах Рязани две закладки, сделанные злоумышленником ранее. В его квартире нашли около полутора граммов наркотиков.

Всего из незаконного оборота изъяли около 29 граммов запрещенных веществ.

По предварительной информации полиции, молодой человек начал работать курьером-закладчиком. После пробного задания злоумышленник должен был найти закладку с крупной партией наркотиков и разложить ее розничными дозами. Крупную молодой человек «поднял» и его тут же задержали.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы.