В Рязани на улице Новослободской ограничат стоянку машин

Изменения связаны работами по благоустройству, в том числе на прилегающей территории. Парковать машины будет нельзя на участке дороги от дома № 3 до дома № 44 с 6:00 до 18:00 15 августа. Водителей попросили освободить данный участок от транспорта и принять к сведению информацию при планировании своего маршрута.

В Рязани на улице Новослободской ограничат стоянку машин. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

