В Рязани на улице Бирюзова прорвало колодец

В Рязани на улице Бирюзова 9/23 прорвало колодец. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». На кадрах видно, что все дороги во дворе жилых домов залило. Автор поста обратил внимание на то, что коммунальная служба пока никак не отреагировала.