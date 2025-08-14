В русском языке появились новые варианты произношения слов «миллион» и «миллиард»

Согласно словарю русского языка как государственного, разработчиком которого является Институт Виноградова, допустимая форма произношения слова «миллион» — «мильон», у «миллиард» — «мильярд». Данное правило распространяется и на другие формы соответствующих слов: «миллионный» — «мильонный», «миллиардный» — «мильярдный».