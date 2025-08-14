В России вырос средний размер социальной пенсии

Стало известно, что средний размер социальной пенсии в России повысился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда. На 1 июля он составил 15 534 рубля. С 1 января показатель вырос чуть более чем на 2 000 рублей. Для неработающих пенсионеров средняя соцпенсия составляет 15 856 рублей, а работающим выплачивают в среднем 11 659 рублей в месяц.

