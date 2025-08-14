В России предложили разрешить проверку кредитной истории будущего супруга

Группа депутатов предложила разрешить россиянам проверять кредитную историю своего будущего супруга перед свадьбой. Об этом пишет LIFE.ru.

Они обратились с этой инициативой к главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

Парламентарии считают, что финансовое положение одного из партнеров может повлиять на возможность получения совместных кредитов. Однако сейчас проверить долги будущего мужа или жены без их согласия невозможно, что затрудняет планирование бюджета для молодых семей.

Депутаты хотят, чтобы у людей было право запрашивать кредитную историю своего партнера. Они уверены, что это сделает финансовые отношения более прозрачными и поможет парам принимать обдуманные решения.

Также они предложили предоставлять эти данные при регистрации брака, чтобы укрепить доверие между супругами и улучшить их финансовую стабильность.