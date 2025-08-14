В России хотят сделать скидку семьям с детьми на платных дорогах до курортов

Соответствующую инициативу выдвинули депутаты Госдумы Амир Хамитов, Владимир Плякин и Антон Ткачев. Предлагается снизить стоимость проезда на 30%. По мнению парламентариев, дорога до отдыха может быть дорогой для семей из-за роста стоимости платных трасс.

