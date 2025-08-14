В МЧС сообщили подробности смертельного пожара в Рязанской области
ЧП случилось 12 августа в деревне Аксиньино Рязанского района. В тушении участвовали 9 человек, 3 единицы техники. Площадь пожара 24 кв. метра. Погиб мужчина 1960 года рождения.
В МЧС сообщили подробности смертельного пожара в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ЧП случилось 12 августа в деревне Аксиньино Рязанского района.
В тушении участвовали 9 человек, 3 единицы техники.
Площадь пожара 24 кв. метра. Погиб мужчина 1960 года рождения.