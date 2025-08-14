Ученые опровергли «правило трех секунд» после падения еды на пол

Врач провела эксперимент, в ходе которого отрезала от одного и того же продукта два куска, после чего первый уронила на три секунды, а со вторым ничего не стала делать. Затем она поместила их в чашку Петри, где создала условия для размножения бактерий.

Ученые опровергли «правило трех секунд» после падения еды на пол. Об этом пишет Лента.RU со ссылкой на врача Терезу Арнандис.

Согласно «правилу трех секунд», различий между кусками быть не должно.

Но на упавшей на пол еде микроорганизмы размножались очень активно.