Скончался рязанский врач-акушер-гинеколог

Алексей Половинкин скончался на 66-м году жизни. Причина смерти не указана. Он проработал в Новомичуринской районной больнице более 39 лет. «За годы работы он помог тысячам женщин стать матерями, поддерживая их в самые важные моменты жизни. Его золотые руки и доброе сердце помогли появиться на свет множеству жизней», — говорится в посте. Вклад Алексея Половинкина в акушерство и гинекологию Пронского района отмечен правительством РФ — он был награжден Почетным званием «Отличник здравоохранения».

Скончался врач-акушер-гинеколог Новомичуринской районной больницы Алексей Половинкин. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба медучреждения в своих соцсетях.

Алексей Половинкин скончался на 66-м году жизни. Причина смерти не указана.

Он проработал в Новомичуринской районной больнице более 39 лет.

«За годы работы он помог тысячам женщин стать матерями, поддерживая их в самые важные моменты жизни. Его золотые руки и доброе сердце помогли появиться на свет множеству жизней», — говорится в посте.

Вклад Алексея Половинкина в акушерство и гинекологию Пронского района отмечен правительством РФ — он был награжден Почетным званием «Отличник здравоохранения».

Фото: личная страница Алексея Половинкина в «Одноклассниках»