Рязанка украла из магазина более 250 тысяч рублей

В полицию обратился руководитель магазина в Ермиши и сообщил, что ревизия выявила недостачу в почти 254 тысячи рублей. Правоохранители провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и выяснили, что к присвоению причастна 30-летняя местная жительница — продавец магазина. Сотрудники полиции разыскали и задержали злоумышленницу. Возбуждено уголовное дело.

