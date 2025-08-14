Рязань
Рязанка рассказала о мужчине, тайно снимавшем ее в примерочной
По словам женщины, инцидент случился 12 августа в ТРЦ «Виктория Плаза». Она примеряла одежду в одном из магазинов на первом этаже, когда заметила лицо неизвестного из-под соседней примерочной. «Я в ужасе начала кричать, вылетела из примерочной, позвала девушку (сотрудника магазина) к его примерочной, он стоял с голым верхом, с трясущимися руками, на вид ему около 40 лет, также на фото видно, что в кармане у него находились влажные салфетки», — поделилась автор поста. Вместе с работницей она заставила вуайериста показать содержимое галереи смартфона, где обнаружились еще видео с переодевающимися женщинами. Пока сотрудница ходила за охраной, потерпевшая вынудила мужчину удалить ролик с телефона, после чего тот сбежал.

Женщина вызвала полицию и написала заявление.

«Я думаю это не первая такая „ходка“, человек был явно неадекватный, возможно был под веществами, а возможно психически нездоровый», — предположила посетительница ТРЦ.