Рязанка рассказала о мужчине, тайно снимавшем ее в примерочной

Рязанка рассказала о мужчине, тайно снимавшем ее в примерочной. Информацию опубликовал Telegram-канал «Рязань».

По словам женщины, инцидент случился 12 августа в ТРЦ «Виктория Плаза». Она примеряла одежду в одном из магазинов на первом этаже, когда заметила лицо неизвестного из-под соседней примерочной.

«Я в ужасе начала кричать, вылетела из примерочной, позвала девушку (сотрудника магазина) к его примерочной, он стоял с голым верхом, с трясущимися руками, на вид ему около 40 лет, также на фото видно, что в кармане у него находились влажные салфетки», — поделилась автор поста.

Вместе с работницей она заставила вуайериста показать содержимое галереи смартфона, где обнаружились еще видео с переодевающимися женщинами.

Пока сотрудница ходила за охраной, потерпевшая вынудила мужчину удалить ролик с телефона, после чего тот сбежал.

Женщина вызвала полицию и написала заявление.

«Я думаю это не первая такая „ходка“, человек был явно неадекватный, возможно был под веществами, а возможно психически нездоровый», — предположила посетительница ТРЦ.