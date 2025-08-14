Рязанцам рассказали о пользе меда

Рязанцам рассказали о пользе меда. Информацию опубликовал региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, продукт пчеловодства дает быстрый заряд бодрости, содержит много антиоксидантов, снижает «плохой» холестерин, помогает от кашля и борется с инфекциями.

Эксперты рекомендуют не нагревать мед выше 45 °C, чтобы не потерять его полезные свойства, употреблять 1-2 столовые ложки в день для взрослых и добавлять только в теплый, а не горячий чай.

В Роспотребнадзоре отметили, что темные сорта, такие как гречишный и каштановый, содержат больше антиоксидантов. Непастеризованная продукция сохраняет максимум пользы.

Во избежание подделки покупателям советуют приобретать товары у проверенных продавцов.