Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
24°
Сбт, 16
23°
Вск, 17
24°
ЦБ USD 79.77 0.17 15/08
ЦБ EUR 93.06 -0.33 15/08
Нал. USD 80.55 / 79.70 14/08 18:30
Нал. EUR 94.11 / 95.15 14/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 102
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 310
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 654
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 048
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцам рассказали о пользе меда
Эксперты рекомендуют не нагревать мед выше 45 °C, чтобы не потерять его полезные свойства, употреблять 1-2 столовые ложки в день для взрослых и добавлять только в теплый, а не горячий чай. В Роспотребнадзоре отметили, что темные сорта, такие как гречишный и каштановый, содержат больше антиоксидантов. Непастеризованная продукция сохраняет максимум пользы. Во избежание подделки покупателям советуют приобретать товары у проверенных продавцов.

Рязанцам рассказали о пользе меда. Информацию опубликовал региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, продукт пчеловодства дает быстрый заряд бодрости, содержит много антиоксидантов, снижает «плохой» холестерин, помогает от кашля и борется с инфекциями.

Эксперты рекомендуют не нагревать мед выше 45 °C, чтобы не потерять его полезные свойства, употреблять 1-2 столовые ложки в день для взрослых и добавлять только в теплый, а не горячий чай.

В Роспотребнадзоре отметили, что темные сорта, такие как гречишный и каштановый, содержат больше антиоксидантов. Непастеризованная продукция сохраняет максимум пользы.

Во избежание подделки покупателям советуют приобретать товары у проверенных продавцов.