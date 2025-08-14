Рязань попадала бы в радиус поражения украинских ракет «Сапсан»

Россия сорвала планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Как сообщили в ФСБ, Киев втайне развивал собственную ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимися от СССР. С разрешения представителей НАТО Киев планировал использовать ОТРК «Сапсан» для нанесения ударов вглубь территории России. ФСБ опубликовало карту возможной досягаемости ракет при их запуске с территории Украины. Согласно ей, в радиус поражения попадали бы в том числе Москва, Рязань, Минск и другие.

Фото: РИА Новости