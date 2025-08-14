Рязань
Рязань попадала бы в радиус поражения украинских ракет «Сапсан»
Рязань попадала бы в радиус поражения украинских ракет «Сапсан». Об этом 14 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Россия сорвала планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан».

Как сообщили в ФСБ, Киев втайне развивал собственную ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимися от СССР. С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК «Сапсан» для нанесения ударов вглубь территории России, заявили в ведомстве.

ФСБ опубликовало карту возможной досягаемости ракет при их запуске с территории Украины. Согласно ей, в радиус поражения попадали бы в том числе Москва, Рязань, Минск и другие.

Фото: РИА Новости