Россиянам назвали автомобили, которые чинят чаще остальных

По данным аналитиков сети автосервисов, во втором квартале 2025 года среди моделей из топ-10 больше всего увеличилось количество обращений за ремонтом у владельцев: Volkswagen Polo (рост 35% квартал к кварталу); Kia Rio (+13%); Lada Granta (+14%); Lada Vesta (+20%).