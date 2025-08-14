Россиянам назвали автомобили, которые чинят чаще остальных
Россиянам назвали автомобили, которые чинят чаще остальных. Об этом пишет портал «Автоньюс».
По данным аналитиков сети автосервисов, во втором квартале 2025 года среди моделей из топ-10 больше всего увеличилось количество обращений за ремонтом у владельцев:
- Volkswagen Polo (рост 35% квартал к кварталу);
- Kia Rio (+13%);
- Lada Granta (+14%);
- Lada Vesta (+20%).