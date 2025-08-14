Россиян призвали быть внимательными с поддельными уведомлениями от «Госуслуг»

Выявили новую схему мошенничества с поддельными уведомлениями от портала «Госуслуги». Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на д. т. н., заведующую кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елену Максимову.
«Злоумышленники рассылают письма с уведомлением о входе в аккаунт с неизвестного устройства, причем визуально эти сообщения имитируют настоящие от системы портала. В письме указывается подозрительное местоположение и предлагается срочно связаться с „службой поддержки“ по указанному номеру. Однако номера не соответствуют официальным контактам, а само письмо содержит характерные признаки фальсификации: искаженное название „Гос услуги“ с пробелом, отсутствие стандартной подписи и визуальных элементов, присущих настоящим уведомлениям», — пояснила женщина.
Такие сообщения призваны оказать психологическое давление, создать ощущение срочности и заставить позвонить по поддельному номеру. Мошенники под видом сотрудников портала выманивают конфиденциальные данные граждан.
Эксперт посоветовала при получении таких писем не переходить по ссылкам и не звонить по указанным номерам. Помимо этого, она акцентировала внимание на активации двухфакторной защиты и установке запрета на оформление кредитов через «Госуслуги».