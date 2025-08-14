Россиян призвали быть внимательными с поддельными уведомлениями от «Госуслуг»

Выявили новую схему мошенничества. Об этом сообщает «Газета.Ru». «Злоумышленники рассылают письма с уведомлением о входе в аккаунт с неизвестного устройства, причем визуально эти сообщения имитируют настоящие от системы портала. В письме указывается подозрительное местоположение и предлагается срочно связаться с „службой поддержки“ по указанному номеру», — пояснила Елена Максимова, д. т. н., заведующая кафедрой КБ-4 РТУ МИРЭА. Она также отметила, что письма внешне похожи на настоящие, но содержат признаки подделки — написание «Гос услуги» с пробелом, отсутствие стандартной подписи и визуальных элементов.

Такие сообщения призваны оказать психологическое давление, создать ощущение срочности и заставить позвонить по поддельному номеру. Мошенники под видом сотрудников портала выманивают конфиденциальные данные граждан.

Эксперт посоветовала при получении таких писем не переходить по ссылкам и не звонить по указанным номерам. Помимо этого, она акцентировала внимание на активации двухфакторной защиты и установке запрета на оформление кредитов через «Госуслуги».