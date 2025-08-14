Раскрыта стоимость российского электромобиля «Атом»

Отмечается, что цена будет в пределах трех-четырех млн рублей. По размерам электрокар сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк. «Атом» получил полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади. Привод у машины только задний. Силовая установка может развивать 204 л. с., 77-киловаттная батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки.