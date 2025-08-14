При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб человек, трое пострадали
При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб человек, трое пострадали. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, украинские дроны атаковали два легковых автомобиля в селе Пристень в Валуйском округе. Один мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.
Он добавил, что в результате атаки на второй автомобиль пострадали два человека — мужчина и женщина.
Кроме того, атаке подвергся автомобиль в районе села Болдыревка в Белгородском районе. Мужчина получил баротравму и минно-взрывную травму.