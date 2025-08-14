При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб человек, трое пострадали

Украинские дроны атаковали два легковых автомобиля в селе Пристень в Валуйском округе. Один мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб человек, трое пострадали. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, украинские дроны атаковали два легковых автомобиля в селе Пристень в Валуйском округе. Один мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Он добавил, что в результате атаки на второй автомобиль пострадали два человека — мужчина и женщина.

Кроме того, атаке подвергся автомобиль в районе села Болдыревка в Белгородском районе. Мужчина получил баротравму и минно-взрывную травму.