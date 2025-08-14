Несколько рязанских улиц почти на неделю останутся без горячей воды и газа

В связи с проведением ремонта на газопроводе ГРС «Заборье» и прекращением подачи газа с 10:00 утра 18 августа и до 9:00 утра 24 августа горячую воду отключат по следующим адресам: улица Гайдара, дома №№ 1, 3, 7, 9, 11, 13; улица Мещерская, дома №№ 1-12, 14, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 17, 19, 19 корпус 1, 20; район Солотча, дома №№ 34А, 34Б, 34 В, 34 корпус 1.

Несколько рязанских улиц почти на неделю останутся без горячей воды. Об этом сообщает МУП «РМПТС».

