Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 082
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 300
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 649
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 037
На Рязанской ВДНХ пройдет IV Всероссийский фестиваль лоскутной моды
Событие состоится с 21 по 24 августа. Для жителей и гостей города подготовлена программа с мастер-классами и дефиле с работами мастеров из 30 регионов России. Возрастное ограничение — 18+.

На Рязанской ВДНХ пройдет IV Всероссийский фестиваль лоскутной моды. Об этом сообщили организаторы в группе ВКонтакте.

Событие состоится с 21 по 24 августа.

Для жителей и гостей города подготовлена программа с мастер-классами и дефиле с работами мастеров из 30 регионов России.

Возрастное ограничение — 18+.

Фото: группа «Шили-были и носили» ВКонтакте.