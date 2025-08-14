На Рязанской ВДНХ пройдет IV Всероссийский фестиваль лоскутной моды

Событие состоится с 21 по 24 августа. Для жителей и гостей города подготовлена программа с мастер-классами и дефиле с работами мастеров из 30 регионов России. Возрастное ограничение — 18+.