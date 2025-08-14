На Рязанской ВДНХ пройдет IV Всероссийский фестиваль лоскутной моды
На Рязанской ВДНХ пройдет IV Всероссийский фестиваль лоскутной моды. Об этом сообщили организаторы в группе ВКонтакте.
Событие состоится с 21 по 24 августа.
Для жителей и гостей города подготовлена программа с мастер-классами и дефиле с работами мастеров из 30 регионов России.
Возрастное ограничение — 18+.
Фото: группа «Шили-были и носили» ВКонтакте.