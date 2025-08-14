Рязань
Минздрав РФ прокомментировал разрешение отправлять «сотрудников в дурдом»
В Минздраве РФ прокомментировали разрешение отправлять работников на обязательное психиатрическое освидетельствование. Причиной стали ряд постов в различных telegram-каналах с формулировкой, гласящей, что работодатели смогут «отправлять своих сотрудников в дурдом». В пресс-службе пояснили, что с 1 марта 2026 года работники отдельных категорий будут проходить обязательное психиатрическое освидетельствование только по направлению работодателя, если признаки заболевания выявлены при прохождении работником периодического осмотра. В ведомстве подчеркнули, что изменения носят технический характер, а число лиц, подлежащих обязательному психиатрическому обследованию, уменьшится.

В Минздраве РФ прокомментировали разрешение отправлять работников на обязательное психиатрическое освидетельствование. Пишет об этом Ura.ru.

Причиной стали ряд постов в различных telegram-каналах с формулировкой, гласящей, что с 1 марта 2026 года работодатели смогут «отправлять своих сотрудников в дурдом».

«Как и в действующей редакции приказа, с 1 марта 2026 года работники отдельных категорий будут проходить обязательное психиатрическое освидетельствование только по направлению работодателя. Такое направление выдается в случае, если признаки заболевания выявлены при прохождении работником периодического осмотра», — пояснили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что изменения носят технический характер, а число лиц, подлежащих обязательному психиатрическому обследованию, уменьшится.

До вступления в силу приказа Минздрава России № 342н в сентябре 2022 года такое освидетельствование проходили все работники ряда категорий — в частности в транспортной сфере, правоохранительных органах, пищевой промышленности, системе образования и других отраслях — с периодичностью один раз в пять лет.