Минтранс начнет работать над регулированием доставки дронами в городах

По словам Андрея Никитина, пилотные проекты уже работают в Самарской области и Москве. Однако внедрение такого способа транспортировки в других регионах требует соблюдения баланса интересов, надзоров и регуляторов. Не менее важным остается вопрос безопасности людей. Никитин добавил, что беспилотные технологии уже используются в России в дорожном строительстве и сфере ЖКХ, но нормы для такой техники будут введены только после ее выхода на дороги общего пользования.

Минтранс начнет работать над регулированием доставки дронами в городах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра транспорта Андрея Никитина.

По его словам, пилотные проекты уже работают в Самарской области и Москве. Однако внедрение такого способа транспортировки в других регионах требует соблюдения баланса интересов, надзоров и регуляторов. Не менее важным остается вопрос безопасности людей.

Никитин добавил, что беспилотные технологии уже используются в России в дорожном строительстве и сфере ЖКХ, но нормы для такой техники будут введены только после ее выхода на дороги общего пользования.