Министр труда и соцзащиты Рязанской области Денис Тараканов снят с должности

Постановление вступило в силу 12 августа. Согласно сайту правительства Рязанской области, и. о министра назначили Андрея Кричинского. Тараканов трудился на должности министра с 23 мая 2024 года.