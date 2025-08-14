МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев
В ближайшие 1-2 часа, с сохранением до конца суток, на территории Рязанской области ожидается сильный дождь, местами ливень, гроза. При грозе будет шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с.
МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Его разместила пресс-служба регионального ведомства.
