Губернатор Рязанской области Павел Малков создал канал в мессенджере MAX

«Новый российский мессенджер MAX набирает популярность. Открыл в нем свой канал, где буду рассказывать о развитии нашего региона», -поделился Малков. Также он рассказал об открытии на платформе канала Рязанской области.