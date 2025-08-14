Евросоюз анонсировал новый 19-й пакет санкций против России
Отмечается, что принять его планируют в следующем месяце. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что судьба нового пакета антироссийских санкций будет зависеть от переговоров.
Евросоюз анонсировал новый 19-й пакет санкций против России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Ариану Подеста.
