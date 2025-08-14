Для улучшения общения в соцсетях разработали специальную нейросеть

Платформа называется TryAgainText и в первую очередь направлена на мужчин, которые которые хотят повысить коммуникативные навыки в общении с собеседницами. ИИ может анализировать скриншоты переписок и генерировать возможные подходящие ответы по заданному контексту. Пользователям доступны множество сценариев, в том числе возобновление разговора после долгого перерыва или реакция на неудавшуюся шутку. Нейросеть учитывает стиль общения автора и приложение, в котором идет переписка. Отмечается, что платформа предназначена только для онлайн-беседы, а личный разговор придется вести самостоятельно.

