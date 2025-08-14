44 украинских БПЛА перехватили над Россией за ночь

14 беспилотников самолетного типа силы ПВО сбили над Черным морем, девять — над Волгоградской областью, по семь над Ростовской областью и Крымом, четыре — над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью, один — над Азовским морем.

44 украинских БПЛА перехватили над Россией с 20:00 13 августа до 07:00 14 августа. Об этом сообщило Минобороны в своих соцсетях.

