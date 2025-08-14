18-летнего рязанца осудили за пьяное вождение

18-летнего жителя Сараевского района осудили за пьяное вождение. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что 10 августа в 1:20 молодого человека, который двигался на ВАЗ-2115, остановили сотрудники Госавтоинспекции. «Прав» у водителя не было. Кроме того, освидетельствование на алкотестере показало, что злоумышленник пьян.

Молодого человека отстранили от управления автомобилем и составили на него административный протокол.

Мировой судья назначил злоумышленнику арест на 10 суток.