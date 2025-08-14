Рязань
15 улиц в Рязани остались без горячей воды
15 улиц в Рязани в четверг, 14 августа, остались без горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба МУП «РМПТС».

Причина отключения — ремонт запорной арматуры на трубопроводе. С 9:30 до 24:00 горячей воды не будет по адресам:

  • Куйбышевское шоссе, дом № 14/1;
  • улица Трудовая, дома №№ 1/1, 5/8, 7, 24/38;
  • улица Ломоносова, дома №№ 9 корпус 1, 23, 44;
  • улица Пугачева, дома №№ 14, 15;
  • улица Южный переулок, дом № 10;
  • улица Халтурина, дома №№ 1б, 9, 10;
  • улица Есенина, дома №№ 41, 43, 45, 45 корпус 1, 45 корпус 1, 47/24, 71, 108, 110;
  • улица Колхозная, дом № 12;
  • улица З. Космодемьянской, дом № 33;
  • улица Горького, дома №№ 15, 15 корпус 1, 80;
  • улица Фрунзе дома №№ 2, 2 строение 1;
  • улица Полевая, дом № 4;
  • улица Яхонтова, дом № 15;
  • улица Маяковского, дом № 22;
  • улица Введенская, дома №№ 86, 86 корпус 1.

В зону отключения попали детская поликлиника № 2, школа № 41, больница МВД, детские сады № 69 № 77, № 78, № 111, № 141.