15 улиц в Рязани остались без горячей воды

С 9:30 до 24:00 горячей воды не будет по адресам: Куйбышевское шоссе, дом № 14/1; улица Трудовая, дома №№ 1/1, 5/8, 7, 24/38; улица Ломоносова, дома №№ 9 корпус 1, 23, 44; улица Пугачева, дома №№ 14, 15; улица Южный переулок, дом № 10; улица Халтурина, дома №№ 1б, 9, 10; улица Есенина, дома №№ 41, 43, 45, 45 корпус 1, 45 корпус 1, 47/24, 71, 108, 110; улица Колхозная, дом № 12; улица З. Космодемьянской, дом № 33; улица Горького, дома №№ 15, 15 корпус 1, 80; улица Фрунзе дома №№ 2, 2 строение 1;улица Полевая, дом № 4; улица Яхонтова, дом № 15; улица Маяковского, дом № 22; улица Введенская.

15 улиц в Рязани в четверг, 14 августа, остались без горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба МУП «РМПТС».

Причина отключения — ремонт запорной арматуры на трубопроводе. С 9:30 до 24:00 горячей воды не будет по адресам:

Куйбышевское шоссе, дом № 14/1;

улица Трудовая, дома №№ 1/1, 5/8, 7, 24/38;

улица Ломоносова, дома №№ 9 корпус 1, 23, 44;

улица Пугачева, дома №№ 14, 15;

улица Южный переулок, дом № 10;

улица Халтурина, дома №№ 1б, 9, 10;

улица Есенина, дома №№ 41, 43, 45, 45 корпус 1, 45 корпус 1, 47/24, 71, 108, 110;

улица Колхозная, дом № 12;

улица З. Космодемьянской, дом № 33;

улица Горького, дома №№ 15, 15 корпус 1, 80;

улица Фрунзе дома №№ 2, 2 строение 1;

улица Полевая, дом № 4;

улица Яхонтова, дом № 15;

улица Маяковского, дом № 22;

улица Введенская, дома №№ 86, 86 корпус 1.

В зону отключения попали детская поликлиника № 2, школа № 41, больница МВД, детские сады № 69 № 77, № 78, № 111, № 141.