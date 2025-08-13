Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
20°
Птн, 15
24°
Сбт, 16
23°
ЦБ USD 79.6 -0.27 14/08
ЦБ EUR 93.39 0.53 14/08
Нал. USD 80.15 / 79.70 13/08 18:25
Нал. EUR 94.00 / 94.91 13/08 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
940
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 224
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 609
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 935
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Жительница Кораблина вернула свои пенсионные выплаты
Прокуратура Кораблинского района помогла жительнице города Кораблино восстановить её пенсионные права. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону. Женщина обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что не получает свою страховую пенсию по старости. Она выбрала способ получения пенсии через банк, но когда пришла в отделение, ей сказали, что деньги не поступают. В клиентской службе Соцфонда России объяснили, что выплаты были приостановлены уже год. После проверки прокуратура направила представление в региональное отделение Соцфонда России. Благодаря этому вмешательству пенсионные начисления восстановили, и их перерасчет начнётся с мая 2024 года.

Прокуратура Кораблинского района помогла жительнице города Кораблино восстановить ее пенсионные права. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

Женщина обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что не получает свою страховую пенсию по старости.

Она выбрала способ получения пенсии через банк, но когда пришла в отделение, ей сказали, что деньги не поступают. В клиентской службе Соцфонда России объяснили, что выплаты были приостановлены уже год.

После проверки прокуратура направила представление в региональное отделение Соцфонда России. Благодаря этому вмешательству пенсионные начисления восстановили, и их перерасчет начнётся с мая 2024 года.