Жительница Кораблина вернула свои пенсионные выплаты

Прокуратура Кораблинского района помогла жительнице города Кораблино восстановить её пенсионные права. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону. Женщина обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что не получает свою страховую пенсию по старости. Она выбрала способ получения пенсии через банк, но когда пришла в отделение, ей сказали, что деньги не поступают. В клиентской службе Соцфонда России объяснили, что выплаты были приостановлены уже год. После проверки прокуратура направила представление в региональное отделение Соцфонда России. Благодаря этому вмешательству пенсионные начисления восстановили, и их перерасчет начнётся с мая 2024 года.

