Жители ряда населенных пунктов Рязанской области останутся без света 14 августа

14 августа в связи с плановыми работами, проводимыми Центром управления сетями «Рязаньэнерго», будет временно отключена электроэнергия в ряде населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Клепиковского района. Отключение запланировали с 09:00 до 17:00. Временное отсутствие электричества затронет следующие населенные пункты: деревни Полушкино, Мамасево, Аверкиево, Алтухово, Анциферово, Большая Матвеевка, Дунино, Зубово, Пансурово, а также село Стружаны и деревню Чебукино.

Специалисты «Рязаньэнерго» просят жителей заранее подготовиться к отключению и извиняются за возможные неудобства.