Жителей рязанского поселка предупредили о невозможности пользования водой
В поселке Павелец 13 и 14 августа специалисты коммунальной службы будут промывать водопроводные сети. «Обращаем ваше внимание, что воду в эти дни можно будет использовать только для технических нужд. Пожалуйста, подготовьтесь к временным неудобствам и заранее позаботьтесь о необходимых запасах питьевой воды», — написано в посте.
