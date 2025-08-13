Жителей рязанского поселка предупредили о невозможности пользования водой

В поселке Павелец 13 и 14 августа специалисты коммунальной службы будут промывать водопроводные сети. «Обращаем ваше внимание, что воду в эти дни можно будет использовать только для технических нужд. Пожалуйста, подготовьтесь к временным неудобствам и заранее позаботьтесь о необходимых запасах питьевой воды», — написано в посте.