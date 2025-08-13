За ночь над Россией сбили 46 украинских беспилотников

Средства ПВО с 22:35 12 августа до 06:05 13 августа уничтожили 46 БПЛА самолетного типа. Из них 15 — над Брянской областью, 11 — над Волгоградской областью, семь — над Ростовской областью, пять — над Краснодарским краем, по два беспилотника сбили над Белгородской, Воронежской областями, Крымом и Азовским морем.

Над Россией за ночь перехватили 46 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в своих соцсетях.

