ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР

Населенные пункты Суворово и Никаноровка в ДНР освободили подразделения группировки войск «Центр». По данным Минобороны, потери Украины на данном направлении составили свыше 385 военнослужащих.