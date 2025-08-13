ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР
Населенные пункты Суворово и Никаноровка в ДНР освободили подразделения группировки войск «Центр». По данным Минобороны, потери Украины на данном направлении составили свыше 385 военнослужащих.
