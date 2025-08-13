Врачи рассказали рязанцам, к чему приводит нарушение водного баланса летом

Избыточное или недостаточное употребление жидкости в теплое время года чаще всего приводит к появлению отеков. Высокие температуры вызывают расширение кровеносных сосудов, вследствие чего кровообращение замедляется, провоцируя застой жидкости в тканях. Далее организм запускает усиленное потоотделение, чтобы охладиться, однако если питьевой режим нарушен — жидкости употребляется слишком мало или, напротив, много — образуются отеки. Амосова уточнила, что пить нужно часто, но небольшими порциями, выбирая воду комнатной температуры.

Врачи рассказали рязанцам, к чему приводит нарушение водного баланса летом. Об этом пишет «Газета.RU» со ссылкой на дерматолога Галину Амосову.

Избыточное или недостаточное употребление жидкости в теплое время года чаще всего приводит к появлению отеков.

Высокие температуры вызывают расширение кровеносных сосудов, вследствие чего кровообращение замедляется, провоцируя застой жидкости в тканях. Далее организм запускает усиленное потоотделение, чтобы охладиться, однако если питьевой режим нарушен — жидкости употребляется слишком мало или, напротив, много — образуются отеки.

Амосова уточнила, что пить нужно часто, но небольшими порциями, выбирая воду комнатной температуры.