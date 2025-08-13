Рязань
Военный эксперт сообщил о значительных успехах ВС РФ за сутки
