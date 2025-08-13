Военный эксперт сообщил о значительных успехах ВС РФ за сутки

Военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале сообщил о значительном продвижении российских войск за сутки. Он отметил, что российские силы взяли под контроль шесть населенных пунктов и расширили свои зоны контроля. Минобороны РФ пока не прокомментировало эту информацию. Согласно данным Рожина, ВС РФ осуществили успешный прорыв в районе Золотого Колодезя, заняв Никаноровку, Новое Шахово, Вольное и Кучеров Яр. На лиманском направлении российские подразделения укрепили свои позиции в центральной части Красного Лимана и продвинулись в северные районы Родинского, захватив Сухецкое.

Эксперт также сообщил о продвижении войск с восточного направления в Родинское и успехах на участках в направлении Шахово и Софиевки. Отмечается, что взятие населенного пункта Золотой Колодезь стало важным тактическим достижением. На других участках фронта отмечено расширение контроля в районе Предтечино и продвижение в Панковке. Завершением успешного дня стало занятие позиций в Удачном.