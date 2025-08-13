В Спасске-Рязанском начали строить новую ветстанцию

Отмечается, что старое здание сгорело несколько лет назад. Построить новую станцию планируют до конца года. Это позволит значительно улучшить качество ветеринарных услуг и помощи как домашним питомцам, так и сельскохозяйственным.