В Спасске-Рязанском начали строить новую ветстанцию
Отмечается, что старое здание сгорело несколько лет назад. Построить новую станцию планируют до конца года. Это позволит значительно улучшить качество ветеринарных услуг и помощи как домашним питомцам, так и сельскохозяйственным.
В Спасске-Рязанском начали строить новую ветстанцию. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на Управление ветеринарии области.
