Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
895
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 206
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 594
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 903
В Спасске-Рязанском начали строить новую ветстанцию
В Спасске-Рязанском начали строить новую ветстанцию. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на Управление ветеринарии области.

Отмечается, что старое здание сгорело несколько лет назад.

Построить новую станцию планируют до конца года. Это позволит значительно улучшить качество ветеринарных услуг и помощи как домашним питомцам, так и сельскохозяйственным.