В Рязанской области собрали 390 тонн земляники и черной смородины

Помимо этого, аграрии собрали 15 тонн яблок. Урожай сразу же поступает в собственные торговые точки производителей, на рынки Рязани и ярмарки выходного дня. Также ведется заготовка малины, ежевики и голубики. Отмечается, что в 2025 году сельхозпредприятия и фермеры региона ожидают урожай сезонных плодов и ягод не менее трех тысяч тонн, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущие годы.