В Рязанской области провели 91 пересадку почки и 13 пересадок печени
13 августа отмечается Всемирный день донорства органов. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, с первой пересадки почки в декабре 2018 года и печени в апреле 2019 года выполнено 91 пересадка почки и 13 пересадок печени. В 2025 году проведены 17 пересадок почек и 2 печени, вдвое больше, чем годом ранее. Следующим шагом для рязанских медиков станет проведение сочетанной трансплантации почки и поджелудочной железы для пациентов с диабетом 1 типа, что позволит спасать людей сразу от двух опасных заболеваний.

13 августа мир отмечает Всемирный день донорства органов, и в Рязанской области служба донорства и трансплантации продемонстрировала значительные успехи.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, с момента первой пересадки почки в декабре 2018 года и первой пересадки печени в апреле 2019 года, в области выполнили 91 пересадку почки и 13 пересадок печени.

В 2025 году рязанские трансплантологи провели 17 пересадок почек и 2 пересадки печени, что в два раза больше по сравнению с предыдущим годом.

«Благодаря современным технологиям и высококвалифицированным специалистам пациенты региона получают помощь на уровне федеральных клиник. Все операции проводятся в Областной клинической больнице, где пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей», — подчеркнули в региональном минздраве.

Следующим шагом для рязанских медиков станет проведение сочетанной трансплантации почки и поджелудочной железы для пациентов с диабетом 1 типа, что позволит спасать людей сразу от двух опасных заболеваний.