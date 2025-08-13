В Рязанской области провели 91 пересадку почки и 13 пересадок печени

13 августа отмечается Всемирный день донорства органов. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, с первой пересадки почки в декабре 2018 года и печени в апреле 2019 года выполнено 91 пересадка почки и 13 пересадок печени. В 2025 году проведены 17 пересадок почек и 2 печени, вдвое больше, чем годом ранее. Следующим шагом для рязанских медиков станет проведение сочетанной трансплантации почки и поджелудочной железы для пациентов с диабетом 1 типа, что позволит спасать людей сразу от двух опасных заболеваний.

