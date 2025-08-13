В Рязанской области изменили стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг

Согласно документу, с 1 июля 2025 года для одиноких рязанцев, которые являются собственниками жилья в многоквартирных домах и обязаны вносить взносы на капремонт, стандарт стоимости услуг ЖКХ в отопительный период увеличится на 785 руб. и составит 6248,88 руб.; для каждого члена семьи из двух человек — 4632,44 руб. (+571 руб.), из трех человек — 4195,72 руб. (+515 руб.), из четырех человек — 3649,06 руб. (+445 руб.), из пяти и более человек — 3350,78 руб. (+406 руб.).

В Рязанской области установили новый стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовали «Рязанские ведомости».

В межотопительный сезон стандарт стоимости услуг ЖКХ в Рязани изменится следующим образом: для одиноких граждан — 3366,80 руб. (+362 руб.), для одного члена семьи из двух человек — 2801,57 руб. (+305 руб.), из трех человек — 2626,40 руб. (+287 руб.), из четырех человек — 2428,48 руб. (+267 руб.), из пяти и более человек — 2304,67 руб. (+254 руб.).

Для одиноких собственников частных домов размер стандарта стоимости услуг ЖКХ увеличится на 323 руб. и составит 3345,20 руб., для каждого члена семьи из двух человек — 2462,14 руб. (+241 руб.), из трех человек — 2207,51 руб. (+217 руб.), из четырех человек — 1903,65 руб. (+189 руб.), из пяти и более человек — 2304,67 руб. (+749 руб.).

Постановление вступило в силу.